"التعاون الإسلامي" تدعو لتقديم مساعدات عاجلة لـ4 دول إفريقية

جدة/ الخليج 365

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، الأربعاء، عن أسفه لتعرض بعض البلدان الإفريقية لفيضانات وانهيارات أرضية قاتلة بسبب هطول الأمطار الغزيرة، داعيا لتقديم مساعدات عاجلة لتلك الدول.

وأوضح العثيمين، في بيان أن "تلك الأمطار تسببت في وقوع دمار هائل وخسائر فادحة في الأرواح في الصومال والكاميرون وإفريقيا الوسطى ونيجيريا، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان".

ودعا "الأطراف المعنية في مجال العمل الإنساني وجميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى المبادرة على وجه السرعة وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين في البلدان الإفريقية الأربعة".

وحث العثيمين على مساعدة الدول على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الطينية القاتلة.

وأعلنت وسائل إعلام كاميرونية، الثلاثاء، أن 42 شخصًا لقوا مصرعهم، جرّاء انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة غربي البلاد.

واستمر هطول أمطار غزيرة بعد انتهاء الموسم المطير في وسط إفريقيا مما أدى لفيضانات شديدة تسببت في نزوح ما يقارب 30 ألف شخص في جمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة للكاميرون. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.