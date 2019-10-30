فائض ميزانية قطر يرتفع 23.7 بالمئة في النصف الأول من 2019

محمد إبراهيم / الخليج 365



أفادت بيانات رسمية، الأربعاء، بارتفاع فائض ميزانية قطر خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 23.7 بالمئة على أساس سنوي.



وبحسب النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي، ارتفع فائض الميزانية إلى 8.85 مليارات ريال (2.44 مليار دولار) خلال الفترة، مقابل 7.1 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) في النصف المماثل من 2018.



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وساهم في نمو الفائض، ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 6.3 بالمئة، إلى 112.2 مليار ريال (31 مليار دولار)، مقارنة بنحو 105.5 مليارات ريال (29.2 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.



في المقابل، ارتفعت النفقات العامة بنسبة 5 بالمئة، إلى 103.3 مليارات ريال (28.5 مليار دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو/ حزيران.



وكانت نفقات ـ الدولة الغنية بالغاز الطبيعي المسال ـ سجلت 98.3 مليار ريال (27.3 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.