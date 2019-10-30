قال مصدر مُقرّب من رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، الأربعاء، إنه ينتظر المسار الدستوري للاستشارات النيابيّة، التي على أساسها، سوف يتم ترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة.
وشدّد المصدر، في تصريح للأناصول، مفضلًا عدم نشر اسمه، على أنّ كلّ ما يُشاع في هذا الخصوص غير صحيح.
وتحدثت مصادر سياسية في لبنان عن احتمال إعادة تكليف الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة لكن بـ"شروط" مختلفة.
وتقدّم الحريري باستقالته، الثلاثاء، بعد احتجاجات دامت نحو أسبوعين ضدّ الطبقة السياسيّة الحاكمة في البلاد.
وطلبت الرئاسة اللبنانيّة، الأربعاء، من الحكومة "الاستمرار في تصريف الأعمال" إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأكد رئيس البلاد ميشال عون، لوفد من الرابطة المارونيّة، أنّه سيكون للبنان "حكومة نظيفة"، مشيراً إلى أنّ "الحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير".
وأضاف: "إذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد إلى الساحات".
في المقابل، يطالب المحتجّون بتشكيل حكومة اختصاصيّين تدير البلاد في مرحلة انتقاليّة إلى حين إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مُقرّب من الحريري للأناضول: ننتظر الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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