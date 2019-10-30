لبنان.. "بري "يدعو للاستعجال بتشكيل الحكومة الجديدة

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء، إلى الاستعجال بتشكيل الحكومة الجديدة، وفتح طرقات البلاد التي يغلقها المتظاهرون.

جاء ذلك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، بعد لقاء أسبوعي يعقده بري، مع النواب كل أربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة بيروت.

وحذر بري، من "فقدان الأمل بالأمن في لبنان".

وقال: "البلد لا يحتمل المزيد من المتاعب والمخاطر اقتصادياً ومالياً".

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وأضاف بري، "الوحدة والانفتاح والحوار بين بعضنا البعض كلبنانيين يجب أن يسود المرحلة المقبلة".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، قبول استقالة حكومة سعد الحريري، وتكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة‪.‬

وفي كلمة متلفزة، مساء الثلاثاء، أعلن الحريري، تقديم الحكومة استقالتها إلى رئيس البلاد ميشال عون، قائلا إن "الشعب اللبناني كان ينتظر منذ 13 يوما قرارا سياسيا يوقف التدهور الحاصل"‪.

وبدأت احتجاجات لبنان، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة للدولة التي تعاني من وضع اقتصادي متردٍ‪.

‬ومنذ اليوم الثاني من الاحتجاجات أُغلقت أبواب المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، ولاسيما المؤسسات المصرفية والتعليمية، حيث يقطع المحتجون الطرقات الرئيسية، لتنفيذ مطالبهم.

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