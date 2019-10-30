القحطاني يكتب قصيدته بالدكتور عمر الجهني

صحيفة الخليج الإلكترونية

اهدى الشاعر عبدالعزيز بن كبيسي بن ناصر القحطاني في قصيدة وابيات ثناء للمحامي الدكتور عمر بن عبدالله النزاوي الجهني والذي عبر فيها لسان حال كل من تعامل مع المحامي الجهني ووجد فيه الحب لعمل الخير ومساعدة اصحاب الدخل المحدود والانتشار عنه في وسائل التواصل بتقديم الاستشارات المجانية والوقوف مع المظلوم بدون مقابل وذلك لإيمانه بأن الدفاع عن المظلوم والاصلاح بين الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صفات المسلم وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وليس الاصل فيه تقاضي المال بال الاصل فيه قوله تعالى ( إن اجري إلا على الله).

وذكر د.الجهني بأن شعوره بالابيات التي نظمها الشاعر قال انه يتحفظ حيث ان رأيه في القصيدة والثناء لعمل هو في الاصل مأجور عليه وانه لم يتوقع بان ينظم شعار او اشخاص ابيات من القصيد ولكن عندما نشرت هذه القصيدة قال: هو من الامر الجائز وبما انه قد قال فقد قيل والله المستعان واستشهد بذلك ان النبي والسلف الصالح قيل فيهم الشعر والثناء اذا كان الامر جاء بطبيعته وذكر أن امير المؤمنين علي رضي الله عنه كسى رجل حلة فقال الشاعر ابيات :

كسوتني حلة تبلى محاسنها. .

لأكسونك من حسن الثناء حللا

وقبلها الامام علي رضي الله عنه واصبحت تذكر حتى يومنا هذا. واشكر الشاعر عبد العزيز القحطاني والذي ينحدر من قبيلة قحطان العريقة وهي قبيلة فيها رجال اصحاب مواقف ورجال لهم يد في الاصلاح وتوحيد المملكة العربية السعودية ولا اخفي عليكم حبي وعشقي لهذه القبيلة واكن لهم كل تقدير واجلال

أرجو قبول هذه القصيدة المتواضعه الله يسعدك

وهذه القصيدة مهداه لشخصكم الشهم الكريم يا سعادة الدكتور/عمربن عبدالله الجهني وفقك الله ورعاك…

ياعمر المنعور

قال العبيدي بادين زين الأمثال.

أبيات شعرن من ضميري هدية

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في مدح منهو للصعيبات حلال.

رجلن أعزومه في المراجل قويه

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ابوعماد يستاهل المدح رجال.

دكتور الخير يحفظه رب البريه

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تنشر له البيضه على روس الأجيال.

راعي الكرم والجود راعي الحميه

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له مجلسن يعمل به الطيب مدهال.

مدهال للأجواد صبح أو عشيه

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يعمل به من زين المعاميل فنجال.

فنجاله أشقر للنشاما الوفيه

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للضيف والخطار مقر ن ومنزال.

وللعاني والأصحاب إبعاد و دنيه

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والكار لأهل الكارإرجال ن من إرجال.

سمت المراجل عندكم والعنيه

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ياعمر عبدالله من جاك ما فال.

ما فال من طيبك ولا هي خفيه

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وعن الرفاقه شلت ثقيلات الأحمال.

وعن المتظلم حليت كم من قضيه

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طيبك على ربعك وناسك فا لازال.

نفسك أبفعل الطيب صارت غنيه

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((ياعمر المنعور))ياسمح الأقبال.

المدح في مثلك لزوم ن عليه

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يشهد على ماقلت وافيين الأفعال.

المتابعين لك منهم شهادة قويه

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وصنت الأمانه مانقص عنك مثقال.

ميزان حق و عدل وافي الشكيه

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يفداك ياعمر أمروجت الأقوال.

إلى لهم هرج القفى قابليه

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ويفداك نكار الجمايل والأفعال.

حاسدك اللي كاسب ن كل سيه

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يالله ياعالم خفانا و الآمال.

يالواحد المعبود رب البرية

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أنك توفق زاكي العم و الخال.

وتنصره على العدوان في كل هيه

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يالله عسانا من طويلين الآجال.

أبحظ ن سعيد ن في ليالي هنيه

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سلام مني ل عمر وجملة العيال.

للحاضر والغايب سلام و تحيه

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عمر إرضاه واجب على كل الأحوال.

لو يطلب مني الروح جاته هديه

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صلاة ربي عد ماهل همال.

على شفيع الخلق خير البريه

قصيدة

الشاعر عبدالعزيز بن كبيسي بن ناصرالقحطاني