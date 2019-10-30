وزير التعليم يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء بجميع المدارس والجامعات

صحيفة الخليج الالكترونية تأسياً بسنة النبي الكريم، وإنفاذاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة يوم غدٍ الخميس ٣ من شهر ربيع الأول ١٤٤١هـ؛ فقد أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ توجيهاته بإقامة صلاة الاستسقاء غداً الخميس في جميع المدارس والجامعات. انشر الخبر :

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