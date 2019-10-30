أمن الدولة تعلن أسماء شركات ومصارف وأفراد يدعمون الحرس الثوري وحزب الله

صحيفة الخليج الالكترونية

صدر عن رئاسة أمن الدولة وشركائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، بيان صنَّف بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وجاء في البيان: «في هذا اليوم، قامت الدول السبع الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بالتصنيف المشترك لـ(25) اسمًا مستهدفًا؛ لانتمائها إلى شبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب بالمنطقة. ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم. وقد ركَّز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني، ووكلاء إيران في المنطقة، ومنها حزب الله الإرهابي.

إن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء، توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج)، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.

ويُعَد ما قام به المركز من تعطيل منسق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب؛ موقفًا موحدًا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة.

إن الإجراء المتخذ هذا اليوم هو إجراء متعدد الأطراف من قبل الشركاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب؛ لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي باستهداف المنشآت النفطية في المملكة، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة، عبر الوكلاء الإقليميين، كحزب الله الإرهابي. ويعد هذا الإجراء المنسق خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة».

وتابع البيان أن الإعلان عن هذا التصنيف من قبل مركز استهداف تمويل الإرهاب يعد جهدًا فعالًا لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبعة (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. ويعمل مركز استهداف تمويل الإرهاب على تنسيق الإجراءات التي تعطِّل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب.

كما أن المملكة تُصنف ثلاثة أسماء أخرى بالإضافة إلى الأسماء الـ(25) المُصنفة من قبل المركز. وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ( أ / 21)، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)؛ فإنه نتيجةً لإجراء هذا اليوم، يتم تجميد جميع أصول الأسماء المصنفة الـ(28)، كما يحظر على جميع الأشخـاص الاعتباريين والطبيعيين القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالأسماء المصنفة، وهي على النحو التالي:

1- قوات المقاومة الإيرانية الباسيج:

معروفة بالأسماء التالية: باسيِج، وباسيّج، وباسيجي ملي، وتعبئة المنظمة المقموعة، ومنظمة التعبئة الوطنية، وتعبئة المقاومة الوطنية، وقوة تعبئة المقاومة، ومنظمة الباسيج للمقاومة. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

2- بونياد تافون باسيج:

معروفة باسم: مؤسسة باسيج التعاونية. الموقع: طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

3- بنك اقتصاد مهر:

معروف باسم: بنك مهـر غير الربحي. العنوان: 182 شارع شاهـد توحيدي، (كولستيان الرابع) حي باسداران، طهران، إيران. الرمز البريدي: 1666943. الموقع الإلكتروني: http://www.mebank.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

4-بنك ملة:

العنوان: مبنى المكتب الرئيسي، 276 حي تالغاني، طهران، إيران. شيفرة التحويل: IRTHBMN. ملاحظة: جميع الفروع حول العالم. الموقع الإلكتروني: www.bankmellat.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

5- شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات:

معروفة بالأسماء التالية: شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات، وشركة مهري اقتصادي الإيرانية للاستثمارات، وشركة مهر الاقتصادية الإيرانية، واستثمارات مهر الاقتصادية الإيرانية. رقم الهوية الوطنية: 10101863528. العنوان: رقم 48، الحي 14، شارع احمان قصير، ميدان أرجنتينا، طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

6- شركة الاستثمارات الإيرانية تادبير جان عطية:

رقم التسجيل: 246077. رقم الهوية الوطنية: 10102867151. العنوان: رقم 48، الشارع 14، حي أحمد قصير، طهران، إيران.

7- شركة نيجن ساهل للاستثمارات الملكية:

معروفة باسم: شركة نيجن ساهل الملكية. رقم الهوية الوطنية: 322430.رقم التسجيل: 10103589144. العنوان: رقم 48، الشارع 14، حي أحمد قصير، ميدان أرجنتينا، طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

8- مجموعة اقتصاد مهر المالية:

رقم الهوية الوطنية: 10101471388. الموقع: طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

9- شركة تكنوتار الهندسية:

رقم التسجيل: 13807. رقم الهوية الوطنية: 1086165880. العنـــوان: رقم 10، شارع فتح السابع، طريق متري فتح السريع 65، طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

10- شركة تكتر للاستثمار:

رقم التسجيل: 263015. رقم الهوية الوطنية: 10103804463. العنوان: رقم 10، شارع فتح السابع، طريق متري فتح السريع 65، طهران، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

11- شركة إيران لصناعة الجرارات:

معروفة باسم: إيران لصناعة الجرارات. العنوان: حي صفابود غاراني، كم 9/5 شارع كارج الخاص، في زاوية شارع يازار زارين، مقابل شهاب خضرو، مكتب هندسة الجرارات، طهران، إيران. الموقع الإلكتروني: www.itm.co.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

12- شركة إيران لتطوير مناجم الزنك:

العنوان: رقم 13، الشارع الثامن، حيث ماغما فراحان، طهران، إيران. العنوان: رقم 45، الشارع الرابع، حي أمير عالمي غازانفاري، أتماديا، زانجان، إيران. الموقع الإلكتروني: www.itm.co.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

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13- كالسيمين.

معروف باسم: كالسيمين. العنوان: رقم 12، شارع بلال حبشي، حي خرامشاهار، زانجان، إيران. الرمز البريدي: 4516773541. العنوان: الطابق الثاني، رقم 13، شارع جي تي/حي غايم مغام فرحاني، طهران، إيران. الرمز البريدي: 1586868513. الموقع الإلكتروني: www.calcimin.com. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

14- شركة قشم للصهر والتخفيض:

معروفة باسم: مجمع قشم للصهر والتخفيض. العنوان: شارع 20 كم دار عن تو لوت، جزيرة قشم، إقليم هورموزجان، إيران. الموقع الإلكتروني: www.gzsc.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

15- شركة بندر عباس لإنتاج الزنك:

رقم التسجيل: 3249. رقم الهوية الوطنية: 1080000606618. العنوان: رقم 15، ممر زارير، شارع تركمنستان، حي متهاري، طهران، إيران. الرمز البريدي: 1565613115. الموقع الإلكتروني: www.bzpc.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

16- شركة زانجان لإنتاج الحمض:

معروفة بالأسماء التالية: زانجان صانعو الحمض والفاند رونيكاران، وزانجان صانعو الحمض، وحمض زانجان سازان. العنوان: نهاية شارع باهريفاري العاشر، بلدة زنك الصناعية، 5 كيلو من شار بيجار، زانجان، إيران. الموقع الإلكتروني: www.acidsazan.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

17- الشركة الإيرانية للمحفزات الكيميائية:

رقم التسجيل: 6181. العنوان: شارع باهريفاري السادس، قرية الخاصة بالزينك، 5 كيلومتر من شارع بيجار، زانجان، إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

18- شركة أصفهان مباركة للحـديد:

معروفة باسم: شركة مباركة للحـديد. الرقم التجاري: 411175869887. رقم الهوية الوطنية: 10260289464. العنوان: ص.ب. 161-84815، مباركة، أصفهان، إيران. الرمز البريدي: 11131-84881. مكتب المصنع: شركة مباركة للحـديد، مباركة، أصفهان إيران. عنوان مكتب أصفهان: شركة مباركة للحـديد، شارع سعادة عباد، ميدان أزادي، أصفهان، إيران. عنوان مكتب طهران: شركة مباركة للـحديد/ رقم 2، ممر كول أزين، شارع كوهستان، ميدان كتاب، سعادة عباد، طهران، إيران. الموقع الإلكتروني: www.en.msc.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

19- شركـة أنديشه مهفاران للاستثمار:

رقم التسجيل: 20397. العنوان: رقم 13، الشارع الثامن، حي غايم مغام فرحاني، طهران إيران. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

20- البنك الفارسي:

شيفــرة التحويل: BKP AIRTH. ملاحظة: جميع الفروع حول العالم. العنوان: رقم 4، شارع زارافشان، جادة شاهد فرحزادي، شاهراك عودس، طهران، إيران. الموقع الإلكتروني: www.parsian-bank.com. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

21- بنــك سينا:

معروف باسم: معهد سينا للتمويل والائتمان. العنوان: بين شارعي ميريماد ومفاتح، حي متهاري، طهران، إيران. الرمز البريدي: 15888-6457. الموقع الإلكتروني: www.sinabank.ir. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

22- مجموعة باهمان:

العنوان: رقم 37، جادة سابا، شارع إفريقيا، ص.ب. 14335-835، طهران، إيران. الرمز البريدي: 1917773844. الموقع الإلكتروني: www.bahmangroup.com. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

23- شبل محسن الزيدي:

معروف بالأسماء التالية: شبل الزيدي، وشبل محسن أبو إياد الزيدي، وحجي شبل محسن، ومهدي جعفر صـــــــالح، وشبل حجي. تاريخ الميـلاد: 28 أكتوبر 1968م. مكان الميلاد: العراق. معلومات إضافية: مرتبط بالحرس الثوري الإيراني- قوات القدس وحزب الله اللبناني الإرهابي. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

24- يوسف هاشم:

معروف باسم: يوسف هاشم، معروف باسم: صادق حجي، معروف باسم: سيد صادق، تاريخ الميلاد: 1963، مكان الميلاد: بيروت، لبنان, الجنس: ذكــر، معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

25- الاسم: محمد عبدالهادي فرحات

معروف باسم: محمد فرحات، تاريخ الميلاد: 6 أبريل 1967م.، مكان الميلاد: الكويت. الجنس: ذكـر رقم جواز السفر: RL 2274078 معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

26- الاسم: عدنان حسين كوثراني.

معروف بالاسمين التاليين: عدنان الكوثراني، وعدنان محمد الكوثراني. تاريخ الميلاد: 2 سبتمبر 1954م. مكـــان الميلاد: لبنان. الجنس: ذكر. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

27- جـواد نصر الله:

معروف بالاسمين التاليين: جواد نصر الله، ومحمد جواد نصر الله. تاريخ الميلاد: 24 مايو 1981م. الجنسية: لبنان. معلومات إضافية: مرتبط بحزب الله اللبناني الإرهابي ، تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.

28- قاسم عبدالله علي:

معروف بالأسماء التالية: قاسم عبدالله، وقاسم عبدالله أحمـد، وقاسم المؤمن. تاريخ الميلاد: 1989م. تاريخ ميلاد بديل: 1990م. تاريخ الإدراج: 30 أكتوبر 2019م.