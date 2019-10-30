بسبب صيحات "الله أكبر".. هروب جماعي من صالة لعرض "الجوكر" في باريس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

الخليج 365

حيلة جديدة لجأ لها لصين في باريس، تسببت في حالة من الفزع والخوف بين حضور عرض فيلم الجوكر في باريس، إذ صرخ الرجل في الجمهور قائلا: "الله أكبر" فهرب الجميع.



ووفقًا لروايات شهود العيان، فالرجل في البداية كان يصرخ قائلا: "أنا سياسي"، لكن الأمر قوبل بالضحك والاستهزاء، فأشار إلى صدره وصرخ "الله أكبر"، ما تسبب في فرار جمهور سينما جراند ريكس، وتحول العرض إلى حالة من الفوضى.

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وتسببت الصيحات في ذعر الناس الذين هربوا إلى المخارج، مما أدي إلى حالة من الفوضى، حتي أنّ إحدى الأمهات ظهرت وهي تبحث عن طفلتها، في حين تسلق آخرون المقاعد وسقط بعضهم على الأرض، وجرى إسعافهم فيما بعد.

وتحفظ الأمن على المتسبب في الفوضى، ويبلغ من العمر 34 عاما، ووضع تحت الملاحظة النفسية، وفقًا لما نشر في صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال مدير سينما جراند ريكس لصحيفة هوليوود ريبورتر، إنّ المشتبه به بالاشتراك مع لص آخر، نفذا الحادث عن قصد بهدف سرقة الأشياء الثمينة التي خلفها أفراد الجمهور الهاربين.

وأضاف: "كان اللصين يبحثان عن وسيلة لأخذ هواتف وحقائب الجمهور، ووجدوا أنّ تلك العبارات ستكون مخيفة"، موضحًا أنّ تلك ليست المرة الأولى، إذ استخدما الحيلة ذاتها بأحد القطارات.