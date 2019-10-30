بعد فضيحة "كمبردج أناليتيكا".. فيسبوك يدفع غرامة مالية نصف مليون دولار  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

الخليج 365

قالت الجهة المنظمة المعنية بحقوق المعلومات في بريطانيا يوم الأربعاء إن شركة فيسبوك وافقت على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه استرليني (644 ألف دولار) لانتهاكها قانون حماية البيانات فيما يتعلق بجمع بيانات من خلال شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات.



وخضع الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج لاستجواب نواب أمريكيين وآخرين من الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية حصول شركة الاستشارات السياسية على بيانات شخصية تخص 87 مليون مستخدم لفيسبوك من باحث.

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وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد أمر بالغرامة الصغيرة والرمزية العام الماضي بعدما قال إن بيانات مليون مستخدم بريطاني على الأقل كانت من بين المعلومات التي جمعتها كمبردج أناليتيكا واستُخدمت لأغراض سياسية.

وذكر المكتب يوم الأربعاء أن إسقاط فيسبوك لالتماسها وموافقتها على دفع الغرامة لم يصاحبه إقرار بالمسؤولية.

وقال جيمس ديبل-جونستون نائب مفوض المكتب ”كان مبعث القلق الرئيسي لدى مكتب مفوض المعلومات هو تعرض بيانات مواطنين بالمملكة المتحدة لخطر جسيم“.

وأضاف ”يسرنا سماع أن فيسبوك اتخذت، وستواصل اتخاذ، خطوات مهمة للالتزام بالمبادئ الأساسية لحماية البيانات“.