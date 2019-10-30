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انستجرام وفيس بوك يحظران استخدام الايموجي الجنسي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

انستجرام وفيس بوك يحظران استخدام الايموجي الجنسي 

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الخليج 365

حظر فيس بوك وانستجرام استخدام "الايموجى" بطريقة جنسية،  لاستخدامهم فى وصف أفعال جنسية وإيحاءات خارجة، وتنص الإرشادات الجديدة على أنه لا يمكن استخدام الرموز التعبيرية لتصوير النشاط الجنسي ولا يمكن تغطية أجزاء الجسم العارية بالرموز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاءت هذه الإرشادات بالتزامن مع شكوى كانى ويست من أن وسائل التواصل الاجتماعي  وسائل تزيد من إدمان الجنس.

وراجع فيس بوك معايير المجتمع بالجزء المخصص للالتماس الجنسى، في الفترة ما بين 7 سبتمبر و 24 أكتوبر، حيث أكد الموقع أنه ضد الطريقة التى تستخدم بها الرموز التعبيرية المحظورة لتغطية الأعضاء التناسلية في الصور التي يتم مشاركتها.  

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