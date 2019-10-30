دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تدعم SmartThings بقواعد برمجية جديدة للإتصال خارج نطاق الإنترنت ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سامسونج خلال فعاليات مؤتمر المطورين الأخير، عن دعم SmartThings بقواعد برمجية جديدة للإتصال خارج نطاق الإنترنت وعبر منصة خاصة.

تهدف شركة سامسونج لتطوير SmartThings لدعم إتصال الأجهزة من خلال منصة خاصة، حيث قامت الشركة بإضافة قواعد برمجية جديدة لدعم توافق الأجهزة الذكية التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي.

إستحوذت شركة سامسونج على SmartThings خلال 2014، حيث إستهدف الشركة تطوير الأجهزة الذكية لتتصل عبر مساعد Bixby الرقمي الذي يعمل على إقتران الأجهزة الذكية في المحيط في منصة واحدة.

ولقد كانت الأجهزة الذكية التي تدعم الإتصال بSmartThings محدودة، حيث شملت كاميرات المراقبة، ومستشعرات الحركة، ومستشعرات الأبواب وغيرها من الأجهزة التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي للإتصال، بينما إرتفع دعم سامسونج الآن ليصل إلى 5000 جهاز، حيث تحاول سامسونج تطوير تقنيتها بوتيره أسرع لمنافسة الشركات الأخرى.

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ومن المقرر أن يطلق الإصدار التجريبي من الواجهة البرمجية الجديدة لأجهزة SmartThings بحلول 2020، لدعم قطاع اكبر من الأجهزة الذكية لاحقاً، أيضاً تعمل القواعد البرمجية الجديدة لأجهزة SmartThings من خلال إختصارات جديدة، كما تدعم الأجهزة الذكية التي توجد في محيط واحد على العمل بتزامن مع بعضها البعض وذلك من خلال إقتران الأجهزة.

أيضاً من المقرر أن يتم دفع القواعد البرمجية الجديدة لأجهزة SmartThings في نظام متكامل يتم بثه للمستخدمين، لذا لن يعتمد تثبيت القواعد البرمجية الجديدة على الترقية الفردية من قبل المستخدمين.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تدعم SmartThings بقواعد برمجية جديدة للإتصال خارج نطاق الإنترنت ظهر على التقنية بلا حدود.