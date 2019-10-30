دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تبدأ معاينة منصة بث الألعاب من Xbox إلى أجهزة الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.

تدعم مايكروسوفت قريباً مستخدمي هواتف وأجهزة الأندوريد بميزة بث ألعاب Xbox، على أن تتوافق هواتف الأندوريد والأجهزة مع معايير محددة من عملاق البرمجيات.

أطلقت شركة مايكروسوفت منصة Xbox لبث الألعاب التي تتيح بث ألعاب Xbox One على أجهزة الأندوريد، حيث بدأت الشركة في معاينة الميزة الجديدة الآن.

وتتوفر منصة بث الألعاب الآن في Insider في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة عبر Alpha، كما يتطلب عمل منصة بث الألعاب وحدة ذراع التحكم في الألعاب اللاسلكية من Xbox One التي تدعم الإتصال عن طريق البلوتوث، ومن ثم يمكن للمستخدم تجربة ألعاب Xbox One على هواتف الأندوريد.

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وتخطط مايكرووفت لإطلاق إصدار المعاينة في حلقات Insider الخاصة بمناطق أخرى لاحقاً، كما تدعم المنصة الآن بث مجموعة محددة من ألعاب Xbox One، حيث من المتوقع أن تتوفر في البداية ألعاب Xbox وXbox 360 الكلاسيكية.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تبدأ معاينة منصة بث الألعاب من Xbox إلى أجهزة الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.