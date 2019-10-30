دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أجهزة WearOS قد تصل في المستقبل مع معالج Snapdragon Wear 3300 جديد ظهر على التقنية بلا حدود.

وفقًا لموقع XDA-Developers، فقد وجد بعض الأشخاص أن هناك ملف كود جديد يضم جهاز بمعالج SDW3300، ولقد تم رفع هذا الملف تحت عنوان “sdw3300-bg-1gb-wtp.dts”، ويشير ذلك إلى أن هذا النظام الأساسي الجديد يستند إلى معالج Snapdragon 429 والذي يحمل الاسم الرمزي “Spyro”.

وعلى ما يبدو، فسيحتوي معالج Snapdragon 3030 الجديد على بنية 4ARM Cortex-A7 CPU مع عملية تصنيع 28 نانومتر، لذا فمن المفترض أن يكون المعالج الجديد قوي وموفر للطاقة في نفس الوقت.

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هناك أيضًا احتمال بأن نرى أجهزة WearOS تحمل ذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجابايت في المستقبل.

المصدر

هذا الموضوع أجهزة WearOS قد تصل في المستقبل مع معالج Snapdragon Wear 3300 جديد ظهر على التقنية بلا حدود.