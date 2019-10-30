دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy XCover FieldPro بمعايير MIL-STD-810G ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن إصدار جديد من فئة هواتف rugged والذي ينطلق للأسواق بعنوان Galaxy XCover FieldPro مع معايير أعلى لحماية وتأمين الهاتف وتصميم مقاوم بكفاءة أفضل.

ينطلق هاتف Galaxy XCover FieldPro بدعم من منصة Samsung Knox لحماية وتأمين الهاتف، من بين مميزات جديدة مقدمة من العملاق الكوري.

يتميز هاتف Galaxy XCover FieldPro بحجم شاشة 5.1 إتش، تدعم جودة عرض QHD أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Exynos 9810 ثماني الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android Oreo على أن يدعم التحديث حتى Android 10، بينما تأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف بدقة 12 ميجا بيكسل، وتتميز الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED ثلاثي.

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أيضاً يضم هاتف Galaxy XCover FieldPro مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما تدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع شاحن POGO pin، أيضاً يتم شحن الهاتف مع بطارية إضافية.

ويضم هاتف Galaxy XCover FieldPro بعض المميزات التي تدعم الهاتف كأحد إصدارات هواتف rugged، من بينها معايير MIL-STD-810G، وأيضاً معايير IP68 لمقاومة الماء والأتربة، كما يتميز الهاتف بتصميم مقاوم للسقوط، والصدمات، والإهتزازات، والحرارة المرتفعه، أو الأمطار، عواصف الأتربة، كما يمكن للهاتف الصمود حتى عمق 5 أقدام في الماء لمدة 30 دقيقة.

وإلى جانب المميزات السابقة تقدم سامسونج هاتف Galaxy XCover FieldPro بميزة الضغط والتحدث لدعم المستخدم في الحالات الطارئة في ميزة التحدث الفوري أثناء الظروف الجوية القاسية، كما أن الهاتف مجهز بميزة الإتصال ب Band 14 المخصصة للإتصالات في حالة الطوارئ.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy XCover FieldPro بمعايير MIL-STD-810G ظهر على التقنية بلا حدود.