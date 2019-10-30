شكرا لقرائتكم خبر عن المطارنة و الموارنة بلبنان: يجب اتخاذ التدابير الدستورية لحماية البلاد والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك، خلال الاجتماع الشهرى للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.
ودعا المطارنة الموارنة، إلى التعامل مع استقالة الحكومة بروح بناءة، وأن يلتف المسئولون السياسيون حول رئيس البلاد بوصفه المؤتمن على الدستور ، معربين عن تقديرهم الكبير للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية المختلفة فى تعاملهم الهادىء مع التظاهرات العارمة.
وأكدوا، أن التظاهرات يجب ألا تتسبب فى حدوث شلل فى الحياة العامة فى البلاد وأنه ينبغى أن تغلب السلمية على مظاهر الاعتصام والاحتجاج، والابتعاد كليا عن الاستفزازات وكافة مؤشرات النزاع والعنف.
ويشهد لبنان، منذ مساء 17 أكتوبر الجارى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد ، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
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