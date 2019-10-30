شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون يوجه كلمة للبنانيين غدا بمناسبة الذكرى الثالثة لانتخابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان عون قبل استقالة سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء، وطلب من الحريري والوزراء الاستمرار في تصريف الاعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، وذلك على اثر تقديم الرئيس الحريري امس استقالة الحكومة الى رئيس الجمهورية، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية.

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