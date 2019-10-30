الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن زايد

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
ونقل الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل الاستقبال تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، للعاهل السعودي، الذي حمله بدوره تحياته وتقديره للشيخ خليفة.
وقد جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام.
حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضره من الجانب الإماراتي ، وزير الدولة سلطان بن أحمد الجابر ، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.
كما استقبل العاهل السعودي، الرئيس النيجري محمد بخاري، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة ونيجيريا، وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات.
كذلك، استقبل الملك سلمان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات.
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