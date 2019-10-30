إيران تعلق على استقالة الحريري

دبي - بواسطة محمد فارس © irna.ir المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسويإيران تعلق على استقالة الحريري

أعربت إيران، تعليقا على استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وسط احتجاجات واسعة في بلاده، عن أملها بتجاوز لبنان هذه المرحلة الخطيرة، مشددة على ضرورة ضمان وحدته الوطنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي أدلى مساء الثلاثاء: "إننا نأمل في أن يتمكن لبنان حكومة وشعبا من تجاوز هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح وتضامن".

وأكد موسوي "على ثبات واستقرار البلد الصديق والشقيق لبنان"، مشيرا إلى أن إيران تشدد على ضرورة "تلاحم وتضامن ووحدة جميع الطوائف والأحزاب والشخصيات اللبنانية بهدف الحفاظ على الاستقرار والأمن في هذا البلد وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني في مناخ هادئ".

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وقدم رئيس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، استقالته لرئيس البلاد، ميشال عون، بعد الوصول إلى طريق مسدود، على حد تعبيره، في تسوية الأوضاع داخل البلاد على خلفية مظاهرات واسعة تعم لبنان منذ 17 أكتوبر الحالي ضد السياسات الاقتصادية للسلطات.

وقال الحريري إن هذا القرار تم اتخاذه استجابة لمطالب المحتجين الذين تظاهروا في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد مطالبين باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة.

المصدر: وكالات إيرانية