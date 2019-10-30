دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الولايات المتحدة تدعو لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل

دعت الولايات المتحدة لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، مساء أمس الثلاثاء، دعا فيها بومبيو إلى إنهاء العنف في لبنان.

تصريحات بومبيو جاءت بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالة حكومته.

وجاءت استقالة الحريري وسط احتجاجات يشهدها لبنان منذ السابع عشر من الشهر الجاري بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد وإسقاط الحكومة.