الولايات المتحدة تدعو لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل

دعت الولايات المتحدة لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، مساء أمس الثلاثاء، دعا فيها بومبيو إلى إنهاء العنف في لبنان.
تصريحات بومبيو جاءت بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالة حكومته.
وجاءت استقالة الحريري وسط احتجاجات يشهدها لبنان منذ السابع عشر من الشهر الجاري بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد وإسقاط الحكومة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.