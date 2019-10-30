الصدر: عدم استقالة عبد المهدي ستجعل العراق سوريا أو اليمن

دبي - بواسطة محمد فارس © ALAA AL-MARJANI زعيم التيار الصدري وائتلاف "سائرون" العراقي، مقتدى الصدرالصدر: عدم استقالة عبد المهدي ستجعل العراق سوريا أو اليمن

اعتبر زعيم التيار الصدري وائتلاف "سائرون" العراقي مقتدى الصدر، أن عدم استقالة رئيس وزراء العراق الحالي عادل عبد المهدي، سيحول البلاد إلى سوريا أو اليمن.

وقال الصدر في تغريدة نشرها اليوم على "تويتر": "انتبه. إنه مجرد تنبيه وليس تخويفا، فأنتم أيها الشعب أعلى من الخوف. لمن لم يلتفت.. أحاول تنبيهه أو تحذيره. سوريا واليمن! والآن العراق؟".

وتابع الصدر: "بالأمس بشار ثم عبد ربه والآن؟! عادل عبد النهدي".

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وأضاف تعليقا على اعتقاد أطراف أخرى أن تنحي رئيس الوزراء العراقي الحالي سيعمق الأزمة: "أولا، عدم استقالته لن يحقن الدماء. ثانيا، عدم استقالته سيجعل من العراق سوريا واليمن. ثالثا، لن أشترك في تحالفات معكم بعد اليوم".

وسبق أن دعا الصدر عبد المهدي إلى الاستقالة، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في العراق والتي أودت بحياة مئات الأشخاص، وإعلان الانتخابات التشريعية المبكرة تحت رقابة أممية وبمدد غير طويلة، مشددا على أن تستغل فترة الإعداد والتحضير لذلك في اتخاذ التدابير اللازمة "لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب".

المصدر: RT