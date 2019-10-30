شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: إدراج 21 كيانا و4 أشخاص كجماعات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بوزارة الخارجية الكويتية، قرارا بإدراج 21 كيانا و4 أشخاص كجماعات إرهابية؛ وذلك ضمن إطار جهود الكويت فى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، "إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة، الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع السعودية، إضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب (البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات)".

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وأضافت، أن هذه الإجراءات تعد استكمالا للجهود التى يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تأتى تأكيدا لحرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة؛ لقمع تمويل الجماعات الإرهابية، التى تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

وأشارت الخارجية الكويتية، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية فى الدولة؛ وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.