اخبار الخليج

الخارجية الكويتية: إدراج 21 كيانا و4 أشخاص كجماعات إرهابية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: إدراج 21 كيانا و4 أشخاص كجماعات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بوزارة الخارجية الكويتية، قرارا بإدراج 21 كيانا و4 أشخاص كجماعات إرهابية؛ وذلك ضمن إطار جهود الكويت فى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

 

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، "إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة، الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع ، إضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب (البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات)".

 

Advertisements

وأضافت، أن هذه الإجراءات تعد استكمالا للجهود التى يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تأتى تأكيدا لحرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة؛ لقمع تمويل الجماعات الإرهابية، التى تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

 

وأشارت الخارجية الكويتية، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية فى الدولة؛ وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الكويتية: إدراج 21 كيانا و4 أشخاص كجماعات إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا