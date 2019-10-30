شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم اللبنانى يعلن فتح المدارس والجامعات غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أكرم شهيب وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى فتح المدارس والجامعات غدا الخميس، جاء ذلك وفق ما أفادت به "العربية" فى خبر عاجل اليوم الأربعاء.

وشهدت لبنان خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة احتجاجا على تردى الأوضع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، كما قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته نزولا على رغبة المحتجين.

وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية، قبل قليل، أن بنوك لبنان ستعمل غدا الخميس استعدادا لاستقبال العملاء صباح الجمعة.

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وقال مسئول بارز مطلع إن سعد الحريري، مستعد لتولى رئاسة الوزراء فى حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم تكنوقراطا قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادى.