شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم اللبنانى يعلن فتح المدارس والجامعات غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أكرم شهيب وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى فتح المدارس والجامعات غدا الخميس، جاء ذلك وفق ما أفادت به "العربية" فى خبر عاجل اليوم الأربعاء.
وشهدت لبنان خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة احتجاجا على تردى الأوضع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، كما قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته نزولا على رغبة المحتجين.
وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية، قبل قليل، أن بنوك لبنان ستعمل غدا الخميس استعدادا لاستقبال العملاء صباح الجمعة.
و استقال سعد الحريري أمس الثلاثاء بعد احتجاجات حاشدة استمرت نحو أسبوعين ضد النخبة السياسية التى يتهمها المتظاهرون بالفساد.
وقال المسئول الذى طلب عدم الكشف عن اسمه إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة.
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