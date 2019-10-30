شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين ورئيس البرازيل يشهدان تبادل أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد تم تبادل اتفاقية تعاون في مجال الدفاع ، مثّل الجانب السعودي ، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب البرازيلي وزير الخارجية إرنستو أراؤجو .



وتم تبادل اتفاقية بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة، مثّل الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب البرازيلي معالي وزير الخارجية إرينستو إنريكي .

Advertisements



كما جرى تبادل مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، مثّل الجانب السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومن الجانب البرازيلي معالي وزير المواطنة أوسمارتيرا.



وتم تبادل مذكرة تفاهم في مجال جودة وسلامة وفعالية المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل، من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن الجانب البرازيلي وزير الخارجية إرينستو إنريكي.



حضر مراسم تبادل الاتفاقيات الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ( الوزير المرافق )، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم.