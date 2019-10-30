شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدعو لمساعدة البلدان الأفريقية المتضررة من الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت منظمة التعاون الإسلامى، إلى تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين فى الصومال والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا، إثر هطول الأمطار الغزيرة التى شهدتها تلك الدول، ما أسفر عن فيضانات وانهيارات أرضية تسببت فى وقوع دمار هائل وخسائر فادحة فى الأرواح، الأمر الذى أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان فى تلك البلدان الأربعة.

و وفقا لما نشره موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين، ناشد الأطراف المعنية فى مجال العمل الإنسانى وجميع الدول الأعضاء فى المنظمة إلى المبادرة على وجه السرعة وتقديم مساعدتهم لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الطينية القاتلة.