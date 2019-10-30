اخبار الخليج

"التعاون الإسلامى" تدعو لمساعدة البلدان الأفريقية المتضررة من الفيضانات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدعو لمساعدة البلدان الأفريقية المتضررة من الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت منظمة التعاون الإسلامى، إلى تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين فى الصومال والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا، إثر هطول الأمطار الغزيرة التى شهدتها تلك الدول، ما أسفر عن فيضانات وانهيارات أرضية تسببت فى وقوع دمار هائل وخسائر فادحة فى الأرواح، الأمر الذى أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان فى تلك البلدان الأربعة.

 

و وفقا لما نشره موقع وكالة الأنباء "واس"، أن أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين، ناشد الأطراف المعنية فى مجال العمل الإنسانى وجميع الدول الأعضاء فى المنظمة إلى المبادرة على وجه السرعة وتقديم مساعدتهم لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الطينية القاتلة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامى" تدعو لمساعدة البلدان الأفريقية المتضررة من الفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا