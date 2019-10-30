شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدعو لمساعدة البلدان الأفريقية المتضررة من الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر
و وفقا لما نشره موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين، ناشد الأطراف المعنية فى مجال العمل الإنسانى وجميع الدول الأعضاء فى المنظمة إلى المبادرة على وجه السرعة وتقديم مساعدتهم لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الطينية القاتلة.
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