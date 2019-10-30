شكرا لقرائتكم خبر عن عون: ستكون للبنان حكومة نظيفة..والحراك فتح أبواب الإصلاح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون شدد على الحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير.

وقال عون لوفد من الرابطة المارونية، ستكون للبنان حكومة نظيفة، والحراك الذى حصل فتح الباب امام الإصلاح الكبير، وإذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد إلى الساحات.

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وأعلنت الرئاسة اللبنانية، ظهر اليوم الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون سيتوجه بكلمة غدا إلى الشعب يتناول فيها التطورات الأخيرة، جاء ذلك بحسب ما اوردته "العربية" فى خبر عاجل دون التطرق لتفاصيل أخرى.

لبنان.. وطلب الرئيس اللبنانى ميشال عون اليوم الأربعاء، من الحكومة الاستمرار فى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريرى أمس الثلاثاء.

وأطاحت استقالة سعد الحريري بحكومته الائتلافية.

وقال سعد الحريرى إنه وصل إلى "طريق مسدود" فى محاولة حل أزمة أثارتها احتجاجات مستمرة منذ 13 يوما رفضا للنخبة الحاكمة في البلاد.

عادت حركة السير والمرور فى العاصمة اللبنانية بيروت إلى طبيعتها الاعتيادية، بعد فتح كافة الطرق التى كانت مغلقة بالسيارات والعوائق وخيم الاعتصام، في حين ساد الهدوء ساحتى الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة مع بقاء مظاهر الاحتجاج المتمثلة فى خيم الاعتصام فى الساحتين.