شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس برس تبرز وضع 5 آلاف داعشى مصابون بالإيدز والكبد بسجن سورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان " 5 آلاف مقاتل داعشى يعانون من الأيدز وأمراض الكبد فى سجن سورى يتوسلون للعودة إلى أوطانهم"، سلطت وكالة فرانس برس فى تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أوضاع سجناء مقاتلى التنظيم من 50 جنسية والمحتجزين فى مراكز اعتقال شمال شرق سوريا خاضعة لسيطرة الأكراد.



اصابات بين النزلاء



وقالت إن الزنزانة الواحدة تكون ممتلئة بالنزلاء الذين يبدو عليهم الضعف والوهن ويرتدون ملابس برتقالية تغطيهم من رؤوسهم إلى أخمص القدمين ، وتم تكديسهم بطريقة تغطى كل شبر من مساحة الأرضية.

ومُنح فريق من وكالة فرانس برس فرصة نادرة للدخول إلى أحد مراكز الاحتجاز المزدحمة في شمال شرق سوريا حيث تحتجز القوات الكردية المشتبه فى كونهم ضمن تنظيم داعش.



أغلب السجناء مصابون





وأوضحت الوكالة أن الرجال المحشورين في سجون سيئة التحصين مثل هذا السجن في الحسكة ينحدرون من عشرات الدول التي لا تريدهم ولا تريد الحرية لهم.

ومع وجود 5000 سجين - سوريين وعراقيين ، وكذلك بريطانيين وفرنسيين وألمانيين - فإن السجن مكتظ بجيش من التكفيريين الدوليين الذين تدربوا على أيدى التنظيم منذ خمس سنوات.

وتُتهم الجماعة بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق في الأراضي التي كانت تسيطر عليها في الماضي في جميع أنحاء العراق وسوريا ، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعي والاغتصاب والاستعباد والتعذيب ، وقد تم تصوير الكثير منها لأغراض الدعاية.

ويقول أسيل ماتان ، 22 عامًا ، "أريد أن أغادر السجن وأعود إلى المنزل لعائلتي".



ازدحام فى الزنزانة





غادر الشاب الصغير وطنه ويلز عندما كان لا يزال في السابعة عشرة من عمره ، لينضم إلى شقيقه في الموصل ، المدينة العراقية الشمالية التي ولدت فيها "الخلافة".

عندما قُتل شقيقه ، انتقل عبر الحدود السورية إلى الرقة ، المركز الرئيسي الآخر للتنظيم المنهك الآن.

وقال ماتان: "أريد العودة إلى بريطانيا" ، مضيفًا أنه يتمنى أن يعود به الزمن ليرفض دعوة البغدادى لحمل السلاح عام 2014.

وسردت الوكالة كيف أخرج فتى يبلغ من العمر تسع سنوات من وسط آسيا يدعى خالد رأسه من فتحة الباب لمعرفة من قد يكون الزائر ، مبتسماً للحارس الذي يطلب منه تهدئة زملائه الصاخبين.



أحد حراس السجن





وأشارت الوكالة إلى أن ما يقرب من ثلث نزلاء السجن مرضى ويحتاجون إلى تلقى العلاج لمجموعة متنوعة من الجروح والحالات المرضية التي تشمل التهاب الكبد الوبائي والإيدز.

ولا يمكن سوى لحوالي 300 منهم قضاء الليل في الجناح الطبي ، ومن بينهم عبد الله نعمان ، البلجيكي البالغ من العمر 24 عامًا والذي يرفع قميصه لإظهار جرح مفتوح.

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السجناء مصابون





يقول: "أعضائى تتدلى خارج جسدى"، موضحًا أنه أصيب بالجرح من زميل أطلق عليه النار بطريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحه.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن بعض المحتجزين من المراهقين، ولم ير أي منهم الشمس ولو مرة واحدة خلال شهور أو أكثر.

وتنتشر الرائحة الكريهة في الجناح الطبي المجاور ، حيث يتم إعطاء الزائرين أقنعة جراحية عند الباب.



جانب من الزنزانة





ولا يعرف النزلاء ما يحدث في الخارج ، ولا تقاس أيامهم إلا بإداء الصلوات اليومية الخمس.



سجناء مصابون





لم يسمع الأسرى بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأحد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية في شمال غرب سوريا.

يقول حاكم السجن ، واسمه سيرهات ، "ليس لديهم أي اتصال بالعالم الخارجي على الإطلاق" ، وطلب حجب الموقع الدقيق للمنشأة.



السجناء



جانب آخر من السجن



جانب من السجن



سجناء



مقاتلى داعش المحتجزين



منتمون لتنظيم داعش



نزلاء السجن



نزلاء مصابون