شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه برى يستعجل تشكيل الحكومة.. ويؤكد: لبنان لا يتحمل مزيدا من المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إلى سرعة تأليف الحكومة الجديدة للبلاد، مشددا على أن لبنان لا يتحمل مطلقا المزيد من المتاعب والمخاطر اقتصاديا وماليا.

وأكد برى – خلال لقاء عقده اليوم مع عدد من أعضاء مجلس النواب – أن الوحدة والانفتاح والحوار بين اللبنانيين جميعا، يجب أن تسود خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية فتح كافة الطرقات المغلقة.

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وحذر رئيس المجلس النيابى من فقدان الثقة بالأمن إذا ما استمرت حالة الفوضى، معربا عن خشيته من تعرض البلاد لما سماه بـ "الضغوط الدولية".



ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على تردي مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.

