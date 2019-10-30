شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائرى: الانتخابات الرئاسية فى موعدها المُحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف الفريق قايد صالح، خلال زيارة عمل وتفتيش بقيادة قوات الدفاع الجوى، اليوم الأربعاء، أن الشباب بلغ درجة عالية من الوعى وهو مصمم على الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد، أن الشباب سيقوم بإفشال مخططات العصابة وأذنابها الذين تعودوا على الابتزاز السياسى من خلال أبواق ناعقة تستغل بعض المنابر الإعلامية المغرضة.

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وأوضح، أن ما يهدف إليه الشعب الجزائرى رفقة جيشه، هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة كما سيتولى أمرها الرئيس المنتخب الذى حظى بثقة الشعب من خلال الانتخابات التى ستجرى فى موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل.

وشدد الفريق، على أن الجيش الجزائرى سيرافق الشعب إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية، لأن هذا المسعى الوطنى النبيل نابع من الإرادة الشعبية التى تعنى كافة فئات الشعب باستثناء العصابة ومن سار فى فلكها.