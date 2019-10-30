شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون المسجد الحرام: مخالفة لائحة الذوق العام بالسعودية تعدٍّ على المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أهمية الالتزام بلائحة الذوق العام بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، أكد الرئيس العام ضرورة التقيد بهذه اللائحة والحفاظ على الذوق العام الذي يجب على كل مسلم التحلي بها، لما تحمله من تعاليم إسلامية جاءت به الشريعة الغرَّاء، وأن يكون قدوة في الأدب والأخلاق وصورة حسنة تمثل الدين الإسلامي والمملكة.

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كما ذكر أن مخالفة هذه اللائحة فيه تعدٍّ وتجنٍّ على المجتمع، وإخلال بقيمه ومعتقداته، وتعاليم الشريعة التى جاءت بحفظ الخلق الحسن والآداب العامة، مضيفًا أن على المسلم التأدب فى كل أحواله، وحفظ حق الناس بعدم إيذائهم، لما حث عليه الشارع الكريم، وإن الدين كله خلق، فمن فاقك في الخلق فاقك في الدين .

وتتضمن لائحة الذوق العام بالمملكة، "التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان".

كما تشمل ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صوراً خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرّمات ويشمل وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن.