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الإمارات وسلوفينيا تبحثان علاقات التعاون فى مختلف المجالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفينيا فى مختلف المجالات، وسبل تطويرها وتنميتها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، إضافة الى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

 

حضر اللقاء أحمد جمعة الزعابى وزير شئون المجلس الأعلى للاتحاد فى وزارة شئون الرئاسة، ومحمد سيف السويدى مدير عام صندوق أبوظبى للتنمية، و راشد سعيد العامرى وكيل وزارة شئون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومى.

 

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