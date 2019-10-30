HONOR تطلق 9X أول هاتف pop up بشاشة كاملة وكاميرا 48 ميجا بيكسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

أطلقت HONOR، للهواتف الذكية، هاتف HONOR 9X أحدث إضافة لسلسلة X القوية التى تمتاز بتقنيات الجيل الحديث فى التصميم والتصوير والأداء. ويمتلك الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، فضلًا عن توفيره تجربة مستخدم استثنائية ويبرز الجهاز نظرًا لتميزه بتصميم مذهل يحمل شعار الـ X وآلية الكاميرا المنبثقة، حيث يعد أول هاتف pop up بشاشة كاملة وكاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل وبسعر اقل من 5000 جنيها. و زُوّد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح. كما يوفر الهاتف وضع التصوير الليلى AIS Super Night Mode، للحصول على صورًا فائقة الجودة حتى فى البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وذلك بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي. والهاتف بكاميرا ذات زاوية واسعة 120 درجة تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواحدة. والجزء الأمامى من هاتف HONOR 9X يتضمن شاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة والخالية من فتحة الكاميرا، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة دون أى إزعاج بصرى مشتت للانتباه. وتم تصميمه بشاشة LCD، مع نسبة شاشة تبلغ 91% من الهيكل العام، ويعد هذا ممكنًا بفضل الآلية المنبثقة للكاميرا الأمامية، والتى تختفى فى الجهاز عند عدم الحاجة إليها. وبالإضافة إلى الشاشة الأمامية الامامية يتضمن الهاتف غلاف خلفى بتصميم بارز مستوحى من الماس، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة هندسية مقصوصة على شكل ألماسة تعكس الضوء لتشكل تصميم حرف الـX الديناميكي.

