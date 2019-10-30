السعودية تعلن موعد افتتاح أولى مراحل مشروع البحر الأحمر









اسماء السيد - أعلنت السعودية اليوم الأربعاء أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر سيكون في نهاية عام 2022.

"الخليج 365" من الرياض: أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، خلال كلمته التي ألقاها في اليوم الثاني لفاعليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار": "سنرحب بالدفعة الأولى من زوار الوجهة مع افتتاح المرحلة الأولى نهاية عام 2022، وسنحقق هذا الهدف من خلال الابتكار الذي سيقود وجهتنا، وتوظيف التقنية وتسخيرها لخدمة الطبيعة وتنميتها".

وقال نواصل العمل لاستقبال أول زائر في وجهة مشروع البحر الأحمر مع نهاية عام 2022، مشيرا إلى أن مسافري الوجهات السياحية في هذا العصر يبحثون عن تجارب هادفة ومسؤولة وفريدة من نوعها، وهذا شيء لا يمكننا أن نقدمه لهم إلا إذا قمنا بحماية وتعزيز المورد الطبيعي الثمين الذي يميز وجهتنا.

واكد أن هناك ترابطاً وثيقاً بين القيمة التجارية لوجهة مشروع البحر الأحمر والحفاظ على البيئة وتنميتها، ولا يمكننا الحصول على واحدة دون الأخرى، لذا نحافظ على بيئة وجهتنا بالمستوى ذاته الذي نحافظ فيه على رأس المال المُستثمر.

وقال في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية السعودية: "نحن ملتزمون بتطبيق مبدأ الحياد الكربوني في عملياتنا، وتنفيذ سياسات حظر استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير، وحظر ردم النفايات في الموقع، كما نقوم بتركيب توربينات الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أننا سنقوم بإدارة حركة الزوار لحماية وجهتنا من السياحة المفرطة".

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حماية البيئة

وأفاد أن شركة البحر لأحمر تبحث عن الابتكار في أعمالها، وتعمل بطرق تساعد على نمو وازدهار الشعاب المرجانية، وكشف السر وراء مقاومتها لنسب الملوحة ودرجات الحرارة في وجهتنا، مشيراً إلى أن أهمية حماية البيئة وإنمائها أفضل طريقة للحفاظ عليها.

وحول أعمال التطوير الجارية حالياً في مشروع البحر الأحمر، قال باغانو: "سنطور 50 فندقاً على 22 جزيرة، بالإضافة إلى ستة منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية بحلول عام 2030، كما نقوم بتطوير مطار مخصص لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى تجهيز مرافق البنية التحتية، وتشييد مدينة سكنية ستأوي 35000 موظف مع عائلاتهم في الوجهة".

ونوه الرئيس التنفيذي إلى دعم صندوق الاستثمارات العامة كشريك مسهم، وكذلك الأمر بالنسبة لأسواق رأس المال، قائلًا:"نحن نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وجهتنا، وذلك لتعزيز دوره التنموي، ورفع قدرته التنافسية دولياً".

جدير بالذكر أن مشروع البحر الأحمر يقع على طول الساحل الغربي للمملكة، بين مدينتي الوجه وأملج، ويمتد على مساحة 34 ألف كم مربع، وسيمثل وجهة سياحية على مدار العام.