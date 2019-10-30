وزير الخزانة الأميركي: رؤية 2030 فرصة عظيمة للاقتصاد السعودي









اسماء السيد - واصل منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" فعالياته لليوم الثاني في الرياض، ويناقش المنتدى مستقبل مشروع تطوير البحر الأحمر وقطاع الطاقة بالإضافة إلى قصص من أسواق المال العالمية.

"الخليج 365" من الرياض: قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن رؤية المملكة 2030 مهمة جدا وفرصة عظيمة للاقتصاد السعودي، وذلك في مشاركته بأعمال اليوم الثاني من مبادرة الاستثمار التي تستضيفها الرياض.

وأوضح مونشين، اليوم في جلسة (توجيه الغاية لتحقيق الربح): "رؤية ولي العهد 2030 مهمة جدا، وفرصة عظيمة للاقتصاد السعودي"، مبينا في الوقت نفسه أن "السوق السعودية تقدم فرصا كبيرة للمستثمرين ليكونوا جزءا من هذه الرؤية".

وحول الاقتصاد العالمي بشكل عام قال منوتشين: إنه لا مجال للشك بأن الاقتصاد العالمي في حالة ركود، "ولكنني راض عن الوضع الحالي للولايات المتحدة الأميركية".

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‏بدوره أكد وزير الطاقة الأميركي أن رؤية المملكة صائبة، ودليل ذلك الحضور الكبير في هذا المؤتمر الذي يعكس ما يفكر فيه العالم عن المملكة وعن رؤيتها التي تم وضعها هنا، مشيداً بفكرة الاقتصاد الكربوني مكتمل الدائرة.

وقال :"هناك مراحل انتقالية ستأخذنا إلى هذه الفترة التي يمكن أن نقوم فيها بأخذ فكرة الاقتصاد الكربوني مكتمل الدائرة لنحوله إلى واقع، واعتقد أن هذه الفترة الانتقالية هي النتيجة التي نتطلع إليها هنا، وهي أن نكون قادرين على تقليل الانبعاثات التي نراها في العالم، ليصبح عالمنا مناسباً لجيلنا وللأجيال القادمة.

والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء، وزير الخزانة الأميركي وكبير مستشاري الرئيس الأميركي السيد جاريد كوشنر، ووزير الطاقة ريك بيري، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.