دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوني تُعلن إغلاق خدمة البث Vue في يناير 2020

سوني تؤكد التقارير التي تحدثت عن الاستغناء عن خدمة البث Vue لكن عن طريق إغلاقها بشكل رسمي في يناير 2020.

أعلنت شركة سوني عن قرارها بالاستغناء عن خدمة البث Vue بشكل كامل عن طريق إغلاقها رسميًا في نهاية يناير 2020 – بالتحديد في 30 من يناير، معللة ذلك لكون تغيير قطاع التلفاز المدفوع كان أقل من المتوقع بحيث تقتصر الخدمات في هذا القطاع على المحتوى مرتفع الثمن والشراكة مع الشبكات الأخرى بشكل أساسي.

ويأتي هذا القرار بعد الأخبار التي تحدثت عن نية الشركة ببيع خدمة المحتوى خاصتها قبل أيام بالبحث عن مشتر جديد.

لكن بحسب ذكر البيان، فالخدمة في طريقها للإغلاق بشكل كامل على ما يبدو بسبب عدم وجود مشتر حقيقي جديد لها.

على الجهة الأخرى، وجهت سوني أنظار المستخدمين إلى خدمات وتطبيقات المحتوى الأخرى على بلايستيشن لتعويض إغلاق خدمة بث المحتوى Vue.

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وربما لا يبدو القرار غريبًا على معظم المتابعين بسبب التراجع في عدد مشتركي الخدمة وكذلك تراجع إيرادات الشركة بشكل عام باستثناء قسم الألعاب وأجهزة بلايستيشن نفسها، ما يعني أنها كانت ستقوم بشكل أو بأخر بالاستغناء عن الخدمات التي تفشل في درّ الأرباح لها لتقليل حجم الخسائر.

على العموم، هناك الكثير من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها لمتابعة المحتوى لكن على منصات مختلفة بعيدًا عن بلايستيشن.

المصدر:

PlayStation Blog

التدوينة سوني تُعلن إغلاق خدمة البث Vue في يناير 2020 ظهرت أولاً على عالم التقنية.