احذفها فورًا.. هذه التطبيقات على هاتف آيفون تتجسس عليك

ليس كل التطبيقات صالحة لهاتفك فمنها من يجعلك عرضة للضرر ولكن دون أن تعلم ذلك، وهو ما أوضحته شركة بريطانية كشفت عن قائمة تضم 17 تطبيقًا خبيثًا على متجر آبل.

وانديرا، شركة بريطانية، أشارت إلى أن الـ 17 تطبيقًا تم حذفهم من متجر آبل ولكن الآزمة تكمن عند هؤلاء الذين حملوا هذه التطبيقات على هواتفهم.

وجاءت التطبيقات كالتالي: RTO Vehicle Information, EMI Calculator and Loan Planner File Manager - Documents, Smart GPS Speedometer, CrickOne - Live Cricket Scores, Daily Fitness - Yoga Poses, FM Radio - Internet Radio, My Train Info - IRCTC and PNR, Around Me Place Finder, Easy Contacts Backup Manager, Ramadan Times 2019, Restaurant Finder - Find Food, BMI Calculator - BMR Calc, Dual Accounts, Video Editor - Mute Video, Islamic World - Qibla and Smart Video Compressor

ونوهت الشركة ـ التي تأسست في لندن عام 2012 ـ إلى أن هذه التطبيقات تتجسس وتخترق هواتف مستخدميها كما تعمل على النفاذ إلى حسابات مستخدمي "آيفون" وخلق إقبال وهمي على الإعلانات، وهي وسيلة تحتال بها وكالات الإعلانات على الناشرين، وتحسب عادة بالنقرة الواحدة.المزيد:

