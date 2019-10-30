شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان: تركيا تستغل المهاجرين كأدوات فى سياستها الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن النظام التركى يستخدم المهاجرين كأدوات لسياستها الخارجية، وذلك ردا على اتهامت السلطات التركية لليونان بدفعت آلاف المهاجرين عبر الحدود التركية.

وبحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية، حثت ميتسوتاكيس تركيا على أن تكون "أكثر حذرا عند الإشارة إلى اليونان".

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ودعت وزارة الخارجية التركية اليونان إلى إنهاء ما أسمته إبعاد المهاجرين غير الشرعيين، مدعية أن ما مجموعه 25.404 مهاجر غير شرعي يحاولون عبور بحر إيجة إلى أوروبا قد تم إعادتهم إلى تركيا من قبل اليونان في عام 2019.وهذا يمثل ارتفاع كبير من 11.867 مهاجر تم ترحيلهم في عام 2018.

نقلت صحيفة كاثيميريني عن ميتسوتاكيس قوله خلال قمة الأوروبية والعربية الرابعة في أثينا: "أولئك الذين يضخمون أزمة اللاجئين، ويستخدمون المضطهدين باعتبارهم بيادق في توجيه أهدافهم الجيوسياسية، يجب أن يكونوا أكثر حذرا عند الإشارة إلى اليونان".

وقال ميتسوتاكيس: "لا يمكن لدولة واحدة وحدها تحمل مشاكل القارات الثلاث على أكتافها"، مضيفا أن تدفق المهاجرين إلى اليونان "غير متماثل".