شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع الأول لتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أعمال الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعنى بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، ويستمر لمدة يومين برئاسة مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام بالسعودية تركى بن مرزوق العمرى، وحضور الوزير المفوض الدكتور فوزى الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، ومشاركة عدد من الخبراء الإعلاميين وممثلى الدول الأعضاء بالجامعة العربية بالإضافة إلى ممثلى المنظمات والاتحادات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية.

وقال تركى العمرى، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، "إننا نجتمع اليوم لمناقشة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج من أجل العمل على ترسيخ صورة إيجابية للمواقف السياسية العربية، وتصحيح الصورة النمطية السلبية عن العرب والمسلمين في الخارج، لا سيما ما يتعلق بقضية العرب والمسلمين الأولى "القضية الفلسطينية"، وكذلك قضايا الإرهاب ومكافحته .



وأضاف العمري أن هذا البند يستهدف مخاطبة عواصم الدول الكبرى التى لها حضور وتأثير قوي وفاعل على المستوى الدولي، معربا عن تطلعه في أن يحقق الاجتماع تطلعات الجميع فى إطار تدعيم وتفعيل العمل العربي المشترك.



من جانبه، استعرض الدكتور فوزي الغويل، في كلمته، تقريرا حول ما تم إنجازه من خطوات ومشاريع خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية المحور الأساسي لعمل الفريق والمتعلق بتحديث وتقييم خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج .

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وشدد على أن الخطة عانت خلال السنوات الماضية العديد من الصعوبات خلال عملية تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة خاصة بعد النزاعات والصراعات التي شهدتها بعض دول المنطقة جراء ما يسمى بـ"الربيع العربي" حيث أدت هذه الصعوبات إلى عدم التركيز على القضية الفلسطينية مما أدى إلى تعطيل المشاريع الواردة في الخطة حول القضية الفلسطينية .



وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم شامل لأنشطة الخطة بما في ذلك إدخال بعض التعديلات والأفكار الجديدة عليها، مع إمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة منها، وبما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامى العربى فى الخارج خلال المرحلة الراهنة، ودعا الدول العربية إلى تقديم المقترحات القابلة للتنفيذ وتوفير التمويل اللازم للأنشطة والبرامج التى تخدم المحاور الثلاثة الرئيسية في الخطة .



يذكر أنه تم إقرار خطة التحرك الإعلامي العربى في الخارج خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب التى عقدت بتاريخ 15 أغسطس 2001، وتعمل الخطة على 3 محاور أساسية وهى القضية الفلسطينية، تعريف العالم أجمع بالجرائم الإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومحاربة ظاهرة الإرهاب وتصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب والإسلام في الخارج، وإبراز الصورة الصحيحة لهم، وذلك من خلال تحقيق الانتشار الواسع لوجهة النظر العربية إزاء هذه المحاور، وفي ظل ما شهدته المنطقة العربية من تغييرات خلال السنوات الماضية، أعقبها تشويه صورة العرب والإسلام لدى الغرب، تم تحديث الخطة عدة مرات حتى تتماشى مع هذه التغيرات.