شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين عقب هجوم للمستوطنين على مزارعين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب ثلاثة فلسطينيين، واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلى اثنين منهم اليوم الأربعاء، عقب هجوم للمستوطنين على المزارعين بالحجارة فى بلدة حواة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "يتسهار"، هاجموا المزارعين الفلسطينيين بالحجارة خلال قطفهم الزيتون فى منطقة النقار المحاذية للمستوطنة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة برضوض.



وأوضح أن المصابين هم: رئيس بلدية حوارة ناصر الحوارى، ونائب رئيس البلدية كمال عودة واللذان جرى اعتقالهما، والمواطن محمود شحادة، مؤكدا أن مواجهات اندلعت في المنطقة في محاولة لصد هجوم المستوطنين.

Advertisements



يذكر أن الأمن الإسرائيلى كان قد أقر بمعطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الإرهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذى سبقه.