شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستهل تطبيق لائحة الذوق العام بـ 4 مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دوريات الأمن بمحافظة عفيف بالمملكة العربية السعودية، بإيقاف مخالفى لائحة الذوق العام وتطبيق الغرامات بحقهم وفق النظام بحسب صحيفة سبق السعودية.

وضبطت الفرق الأمنية، منذ انطلاق تطبيق النظام، مساء أمس، قرابة 4 حالات شبابية تتعلق مخالفتهم بارتداء الملابس وتم تحرير المخالفات المنصوص عليها في اللائحة ضدهم.

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ويتضمن جدول مخالفات لائحة الذوق العام بالسعودية "التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان.

كما يشمل أيضا، ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صوراً خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرّمات ويشمل وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن.