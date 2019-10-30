شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وفد المعارضة السورى: نسعى للتوصل إلى اتفاق والشعب يعلق آماله علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هادي البحرة رئيس وفد المعارضة المشارك فى اللجنة الدستورية السورية، سعى المعارضة إلى حل سياسي قائم على قرارات مجلس الأمن، وإيجاد نقاط مشتركة بين المشاركين لحل الأزمة في سوريا.

وأضاف رئيس وفد المعارضة السورية، فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية السورية فى جنيف اليوم الأربعاء، أن الهدف من عمل اللجنة هو كتابة دستور يمثل جميع أطياف الشعب السوري، متابعا: " نسعى للتوصل إلى اتفاق والسوريون يعلقون آمالهم علينا".