المنظمة الدولية للهجرة تعلق أنشطة خاصة بالإيبولا بعد مقتل 3 من موظفيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إنها علقت بعض خدمات الفحص لمرض الإيبولا بعد مقتل ثلاثة من موظفي الإغاثة العاملين لديها فى جنوب السودان. وقال جون فيليب شوزي رئيس بعثة المنظمة في جنوب السودان إن العاملين قتلوا في اشتباكات بين جماعات متناحرة في ولاية وسط الاستوائية. وأضاف أن المنظمة علقت عمليات الفحص المرتبطة بمرض الإيبولا في خمس نقاط حدودية بين جنوب السودان وأوغندا والكونجو الديمقراطية حيث قتل المرض آلاف الأشخاص.

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