شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإماراتالعربية المتحدة.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقل الشيخ عبدالله بن زايد فى مستهل الاستقبال تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله تحياته وتقديره له.

وقد جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام.

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حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، و الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الإماراتى، وزير الدولة سلطان بن أحمد الجابر، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.