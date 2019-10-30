شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو العيط يشكر اليونان على مواقفها الداعمة لفلسطين والقضايا العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة جامعة الدول العربية، أن زيارة الامين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، الحالية إلى اليونان، تناولت بحث عدد من الموضوعات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك سبل تطوير علاقات التعاون والصداقة بين العالم العربي واليونان.

وأوضح المصدر، أن الأمين العام اعرب خلال لقائه مع الرئيس اليوناني عن تقديره الكبير للمواقف اليونانية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي، ومن خلال عضوية اليونان في الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مؤكدا التطلع العربي إلى استمرار هذا الدور اليوناني الإيجابي.

وأوضح المصدر أن الرئيس اليوناني أكد من جانبه مدى الأولوية التي توليها اليونان لعلاقاتها بالدول العربية، وذلك انطلاقا من الأواصر التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما حاليا على كافة المستويات؛ وأن الاهتمام التي توليه بلاده للتعاون مع الجامعة العربية، يأتي من أجل تحقيق المزيد لخدمة المصالح المشتركة للطرفين.

وفي لقاء الامين العام برئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، تناول اللقاء القضايا المشتركة وسبل الارتقاء بالعلاقات بين الدول العربية واليونان في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة. واشار المصدر، إلى أن رئيس الوزراء اليوناني اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة في كل من سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

Advertisements

وصرح المصدر، بأن الأمين العام عقد كذلك جلسة مباحثات مع السيد نيكولاس دندياس وزير خارجية اليونان اكد فيها الجانبان على أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي اليوناني وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن مواصلة التباحث حول كافة التحديات المشتركة للجانبين.

كما تبادل الطرفان الرؤى حول عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية، حيث اشار السيد الأمين العام في هذا الصدد الي الاهمية التي يوليها الجانب الفلسطيني لمسألة الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على اساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مثنياً علي التوصية التي تبناها البرلمان اليوناني في ديسمبر ٢٠١٥ بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين.

تجدر الاشارة إلى أن الأمين العام شارك في الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية التي انطلقت اعملها امس الثلاثاء ٢٩ اكتوبر الجاري، حيث اكد خلال كلمته على أهمية تعميق العلاقات العربية الأوروبية في كافة المجالات لاسيما المجال الاقتصادي، معتبراً ان الاتحاد الاوروبي أكبر شريك تجاري لبلدان العالم العربي حيث بلغ حجم التجارة بين الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي نحو 387 مليار دولار في عام 2018، مشيراً الى أن هناك استثمارات مباشرة بين الكتلتين تقدر بمئات المليارات من الدولارات والتي تغطي معظم القطاعات الرئيسية.

ونوه أبو الغيط إلى أهمية المبادرةاليونانية، التي تمثل قيمة مضافة في إطار التعاون الدولى بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في ظل وجود فرص جيدة وواعدة في مجالات التبادل التجاري وتعزيز حركة الاستثمارات.