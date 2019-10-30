خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل الاستقبال تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله – رعاه الله – تحياته وتقديره له.

وقد جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الإماراتي ، معالي وزير الدولة سلطان بن أحمد الجابر ، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة. Advertisements

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