شركة سوني تعلن أنها ستغادر سوق البث التلفزيوني المباشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سوني عملاق التكنولوجيا أنها ستغادر سوق البث التلفزيوني المباشر، حيث ذكرت الشركة الثلاثاء أنها ستغلق خدمة PlayStation Vue (بلاي ستيشن فيو) في 30 يناير 2020.



وألقى جون كوديرا، نائب رئيس شركة سوني للترفيه التفاعلي، في تدوينة على موقع الشركة، باللوم على سوق البث التلفزيوني المباشر التي تشهد منافسة قوية ومتنامية.

وكتب كوديرا: "لسوء الحظ، فإن صناعة البث التليفزيوني المباشر التي تشهد تنافسية كبيرة، ومحتوى مكلفا واتفاقات بين الشبكات، شهدت تغيرات بطيئة أكثر مما توقعنا. ولهذا السبب، قررنا أن نواصل التركيز على أعمالنا الأساسية في مجال الألعاب".

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وكانت سوني قد كشفت عن "بلاي ستيشن فيو" في منتصف فبراير 2014، وأعلنت أن الخدمة الجديدة، حينها، ستسمح للمستخدمين بالوصول إلى العروض التلفزيونية الحية، فضلاً عما يعرف بالمحتوى عند الطلب، دون الحاجة إلى خدمات الكابل أو الأقمار الصناعية.

ومن المقرر أن تطلق سوني "بلاي ستيشن 5"، العام القادم.

وبفضل واجهتها الرائعة، كانت فيو واحدا من أفضل بدائل خدمات الكابل، لكن السوق ازداد تعقيدا بدخول منافسين جدد مثل يوتيوب تي في وهولو وذ لايف تي في، وفوبو تي في، وسلينج تي في، إيه تي آند تي.

وسيشهد شهر نوفمبر أيضا إطلاق خدمة العروض الحية الجديدة مثل آبل تي في بلس وديزني بلس التي ستتنافس على وقت وأموال المشتركين.

وأضاف كوديرا: "نحن فخورون للغاية بما تمكنت PlayStation Vue من تحقيقه. كانت لدينا أهداف طموحة بتغيير طريقة مشاهدة الناس للتلفزيون، وعرض قدرة PlayStation على الابتكار في فئة جديدة تمامًا ضمن صناعة الخدمات التليفزيونية المدفوعة. نريد أن نشكر جميع عملائنا، الذين كانوا معنا منذ إطلاق PlayStation Vue في عام 2015".