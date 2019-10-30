شركة فوجي تعلن عن إطلاق الكاميرا X-Pro 3 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فوجي فيلم عن إطلاق الكاميرا X-Pro 3 الجديدة، التي تتمتع بمظهر كلاسيكي وتجهيزات حديثة.



وأوضحت الشركة اليابانية، أن الكاميرا متغيرة العدسة الجديدة تأتي بدون عاكس، وتمتاز بمحدد منظر هجين يضم محدد منظر بصري وإلكتروني، ويتم التحويل بينهما عن طريق زر.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للكاميرا الجديدة على مستشعر X-Trans مطور بدقة وضوح يبلغ 26.1 ميجابيكسل، ويمتد نطاق حساسية الضوء من ISO 160 إلى ISO 12800، ويمكن ضبط المستشعر على وضع ISO 51200 في إعدادات Push.

وأكدت الشركة اليابانية تطوير معالج الصورة، ويعمل التركيز التلقائي حاليا مع إضاءة أقل، ويمكن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بسرعة 30 صورة في الثانية.

وتشتمل كاميرا فوجي فيلم X-Pro 3 الجديدة على شاشة رئيسية قياس 3 بوصة، والتي يمكن طيها لأسفل، وتعمل هذه الشاشة بدقة وضوح 1.62 مليون بيكسل، ويمتاز جسم الكاميرا بمتانة فائقة بفضل تصنيعه من التيتانيوم، ويبلغ وزنها 497 جراما.

وأعلنت شركة فوجي فيلم عن طرح الكاميرا الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 1800 دولار.