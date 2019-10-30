بنوك ماليزيا تغلق حسابات الإيرانيين مع تشديد العقوبات الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ نحو 12 شخصاً رويترز بأن البنوك في ماليزيا تغلق حسابات أفراد وشركات إيرانية، وذلك في علامة على أن العقوبات الأمريكية بات لها تأثير بعيد المدى.

وقال بعض الإيرانيين ومسؤول بسفارة طهران في ماليزيا إن هناك «إغلاقاً جماعياً» للحسابات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الشهور القليلة الماضية.

وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران بسبب برنامجها النووي في أواخر العام الماضي، فإن ماليزيا أبقت على علاقات جيدة بطهران، وبحث زعيما البلدين الأسبوع الماضي سبل تعزيز العلاقات.

ولم يتضح ما إذا كان لإغلاق الحسابات صلة برصد ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل ماليزيا هذا العام، وهو تطور أغضب الولايات المتحدة.

وقال كثير من الإيرانيين إنهم يعلمون بتلقي العشرات من بني وطنهم إخطارات من بنكي (سي.آي.إم.بي) و(آر.إتش.بي) بشأن إغلاق حساباتهم.

وقال بنك (سي.آي.إم.بي) في إخطارات مماثلة اطلعت عليها رويترز «نأسف لإبلاغكم أننا لم نعد قادرين على مواصلة علاقتنا المصرفية».

ولم تكشف البنوك عن السبب، لكن بعض الأفراد قالوا إن المسؤولين المصرفيين أرجعوا تلك الخطوة إلى زيادة التدقيق بعد العقوبات.