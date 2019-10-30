924 مليون دولار خسائر «دويتشه بنك» الفصلية بسبب إعادة هيكلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبد «دويتشه بنك» الأربعاء خسارة بقيمة 832 مليون يورو (924.35 مليون دولار) في الربع الثالث من العام بسبب تكاليف عملية إعادة هيكلة كبيرة مع تراجع حاد في الدخل من قطاعه المهم لتداول السندات.

كان أكبر بنك في ألمانيا قد أشار إلى أنه سيسجل خسارة هذا العام عندما أعلن في يوليو تموز أنه سيلغي قطاعات كبيرة من مكاتب التداول لديه، إذ خفض 18 ألف وظيفة وتحمل تكلفة قدرها 7.4 مليار دولار.

وهذه ثاني خسارة فصلية على التوالي، إذ يواجه البنك تكاليف لإعادة تشكيل أنشطته، وبالمقارنة مع خسارة 3.15 مليار يورو في الربع الثاني وربح صاف بقيمة 229 مليون يورو قبل عام.

ونزلت الإيرادات بالبنك 15 بالمئة إلى 5.3 مليار يورو، وهي أقل من توقعات عند 5.6 مليار دولار بحسب رفينيتيف. وعزا البنك التراجع إلى قراره التخارج من أنشطة الأسهم.

ونزلت الإيرادات من قطاع تداول السندات المربح لدى دويتشه بنك 13 بالمئة في الربع الثالث، ما يلقي الضوء على الضعف المستمر في المصرف الاستثماري التابع للبنك الألماني.

يأتي ذلك بالمقارنة مع زيادة عشرة في المئة في الربع الثالث للبنوك الأمريكية بحسب جولدمان ساكس.

من جهة أخرى، قال كريستيان سيفينج الرئيس التنفيذي لمجموعة «دويتشه بنك» الثلاثاء إن تبني سياسات اقتصادية مستدامة تراعي الجوانب البيئية أصبح أمراً مهماً بالنسبة للمجموعة المصرفية، مضيفا أن المجموعة تعتزم إصدار سندات لاستخدام عائداتها في تمويل مشروعات صديقة للبيئة وهي السندات المعروفة باسم «السندات الخضراء».

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن سيفينج الذي كان يتحدث أمام مؤتمر ينظمه البنك المركزي الألماني لم يعلق على حجم الطرح المنتظر من السندات الخضراء، مضيفة أن «دويتشه بنك» يعتزم طرح هذه السندات خلال العام المقبل.

يذكر أن قيمة السندات الخضراء التي تم طرحها في أسواق المال الدولية خلال العام الحالي تجاوزت مستوى 100 مليار دولار، ومن المتوقع وصول قيمة هذه السندات خلال العقد المقبل إلى تريليون دولار سنويا.