تحذير من السماح للأطفال باستخدام المحمول قبل 10 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر رئيس اتحاد أطباء الأطفال في ألمانيا من السماح للأطفال في سن مبكرة باستخدام أجهزة الهاتف المحمول.

وقال توماس فيشباخ لصحيفة «نويه أوسنا بروكر تسايتونج» إنه يجب ألا يسمح للأطفال دون سن الحادية عشرة باستخدام المحمول، وأضاف: «كلما أجلنا استخدام أجهزة الهاتف الذكي كلما كان أفضل».

قال فيشباخ إنه يراقب بفزع كيف أن سن الأطفال الذين يستخدمون أجهزة الهاتف الذكي واللوحي تتراجع بشكل دائم، مضيفاً: «لم يعد الآباء يعلمون أولادهم اللعب أو أن يشغلوا أوقاتهم بشكل مفيد، بل يضعون أبناءهم أمام الأجهزة، وربما انشغل الأطفال بهذه الأجهزة أثناء تناول الطعام، إنه توجه مخيف له تداعيات كارثية على تطور الأطفال».

كما أكد فيشباخ أنه يرى وجود علاقة بين استخدام الوسائط الإعلامية وإمكانية وجود مشاكل في التركيز لدى الأطفال، «وكلما ازداد استخدام الوسائط كان أداء الأطفال في المدرسة أضعف».