طرح بورتريه نادر لـ «الفتى موتسارت» في مزاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم دار «كريستيز» طرح بورتريه لموتسارت عندما كان في الثالثة عشرة من العمر، في مزاد ينظم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس بسعر يراوح بين 800 ألف و1,2 مليون يورو، وهو من اللوحات النادرة التي رسمت عندما كان الموسيقي على قيد الحياة.

هذه اللوحة المأخوذة من مجموعة خاصة، منسوبة إلى الرسام الإيطالي جامبيتينو تشينيارولي وتحمل تاريخ كانون الثاني/يناير 1770 وهي رسمت بعد النجاح الكبير الذي لقيه حفل أحياه موتسارت عازفاً على الأرغ في فيرونا في تلك السنة.

وقالت أستريد سنتنر مديرة قسم اللوحات القديمة في فرع «كريستيز» في باريس «عادة يجذب اسم الرسام الشراة، لكن في هذه الحال موضوع اللوحةـ أي موتسارت، هو عنصر الاستقطاب».

وتظهر اللوحة الموسيقي اليافع بوجه جاد أمام آلة هاربسكورد يرتدي بزّة لونها أحمر فاقع ويضع شعراً أبيض مستعاراً وهو ينظر إلى المتفرّج. وهي «تظهر بصيرة قوية وواقعية كبيرة وتخلّد لحظة ساحرة في مسيرة المؤلف الموسيقي».

أما المقطوعة الموسيقية الموضوعة أمامه، فيلفّها الغموض. وحاول كثيرون تفكيكها ويعتقد بعض العلماء «أنها من تأليف بالداساريه غالوبي من البندقية، في حين يقول آخرون إنها مقطوعة لموزار فقد أثرها»، بحسب سنتنر.

وقالت هذه الأخيرة «قليلة هي البورتريهات المتوافرة عن موتسارت في طفولته التي رسمت عندما كان على قيد الحياة. ولعلّ هذا البورتريه هو الأخير المتبقي ضمن مجموعة خاصة».

وأشهر رسمين لموتسارت في طفولته هما رسم له في السابعة من العمر يظهره جالساً على البيانو مع عائلته، معروض في متحف كارنافاليه وآخر له في السادسة من العمر منسوب إلى لورنتسوني ومعروض في جامعة موتسارت في مسقط رأسه سالزبورج.

لكن ما يميّز هذه اللوحة هو أن «ظروف رسمها معروفة بدقّة، وهو أمر نادر في مجال الفنّ. فليوبولد والد موتسارت تطرّق إلى المسألة في رسالة إلى زوجته وأرّخ اللوحة بتاريخ 6-7 كانون الثاني/يناير 1770».

وكان موتسارت في جولة مع والده في كانون الأول/ديسمبر 1769 في إيطاليا التي كانت تشكّل محطة لا مفرّ منها لكلّ الموسيقيين والرسّامين في تلك الفترة. وأحيا سلسلة من الحفلات في المدن، من بينها حفل في فيرونا «أثار إعجاب النخبة المحلية».

وأوضح والده في رسالته أن بييترو لوجاتي، المسؤول العام عن الضرائب في البندقية، طلب هذه اللوحة التي رسمت خلال جلستين متتاليتين.

وفي أسفل اللوحة عبارة باللاتينية تشير إلى الموهبة الفائقة للطفل مفادها «لقد فاق كلّ مديح في الفنّ الموسيقي».

وأكدت «كريستيز» من جهتها أنه لا يوجد دليل قاطع في حوزتها على أن الرسام جامبيتينو تشينيارولي هو صاحب هذه اللوحة.

وكان هذا البورتريه ضمن مجموعة عازف البيانو الكبير ألفريد كورتو وهو عرض في مناسبات قليلة جداً في كارنافاليه وسالزبورج.